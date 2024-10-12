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Uyuşturucu operasyonunda TIR’da 345 kilo skunk ele geçirildi

Uyuşturucu operasyonunda TIR’da 345 kilo skunk ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 13:29
Kocaeli'de operasyon neticesinde bir konteynırda narkotik köpeği ile yapılan aramada 345 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Narkotik köpeği ile yapılan aramada bulunan uyuşturuculara el koyulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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TIR’da 345 kilo skunk ele geçirildi
TIR’da 345 kilo skunk ele geçirildi
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