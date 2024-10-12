Uyuşturucu operasyonunda TIR’da 345 kilo skunk ele geçirildi

Kocaeli'de operasyon neticesinde bir konteynırda narkotik köpeği ile yapılan aramada 345 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Narkotik köpeği ile yapılan aramada bulunan uyuşturuculara el koyulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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