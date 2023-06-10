Uyku apnesi olanlar dikkat! Ehliyet alacaklara uyku düzeni şartı!

Yapılan araştırmalara göre; uyku apnesi olan kişilerin motorlu araç kazalarına karışma oranının daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Yeni yönetmeliğe göre ehliyet alacaklardan belge istenecek.

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