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Uyku apnesi olanlar dikkat! Ehliyet alacaklara uyku düzeni şartı!

A Haber
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Giriş: 10.06.2023 10:15
Yapılan araştırmalara göre; uyku apnesi olan kişilerin motorlu araç kazalarına karışma oranının daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Yeni yönetmeliğe göre ehliyet alacaklardan belge istenecek.
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