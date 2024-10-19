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Uyanık kiracı! Aynı binada kendi dairesi varmış

Uyanık kiracı! Aynı binada kendi dairesi varmış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 19:34
Avukat Uygar Çöltekin, İstanbul’da bir rezidansta daire sahibi. Kira ortalamasının hayli yüksek olduğu o binadaki evinde 8 bin liraya oturan kiracısını ne evi boşaltmaya ne de kirayı yükseltmeye ikna edebildi. İkili mahkemelik oldu. İşte işin uyanıklık kısmı da o süreçte ortaya çıktı. 8 bin lira kira ödeyen kiracının, aynı rezidansta ev sahibi olduğu ve tam 3 bin dolar kira aldığı ortaya çıktı.
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Uyanık kiracı! Aynı binada kendi dairesi varmış
Uyanık kiracı! Aynı binada kendi dairesi varmış
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