Gazze'deki katliamı İngiliz doktor anlattı: Erkek çocuklara kan donduran işkence

Dünya, Bosna Savaşı sırasında yaşanan katliamlara sessiz kaldığı gibi bugün de Gazze'deki insani trajediyi izlemekle yetiniyor. Saraybosna'ya İtalya'dan zengin kişilerin gelerek Sırp komutanlara yüksek ücretler ödeyip sivil avı yaptığı iddiaları gündemdeki yerini korurken Gazze'de görev yapan İngiliz cerrah Dr. Nick Maynard, İsrailli askerlerin erkek çocukları testislerinden vurma yarışına girdiğini ifade etti. Kan donduran iddiaların sahibi Maynard, Gazzeli çocukların ailelerine yemek götürürken bile defalarca vurulduğunu söyledi. Dünya tüm yaşananları görmezden gelirken Harvard Üniversitesi de üç maymunu oynayanlardan biri oldu. Harvard Tıp Fakültesi mezunu Leen Ezzeddine yaptığı konuşmada Filistin'deki saldırılara yönelik üniversitenin kendilerine sessiz kalmaları konusunda baskı yaptığını söyledi.