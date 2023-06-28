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Ustaların sesinden-kaleminden bayram

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Giriş: 28.06.2023 15:58
Tüm İslam alemi Kurban Bayramı'nı kutluyor. Edebiyatımıza ve şiirimize damga vuran birçok isim de bayramı dörtlüklerine ya da satırlarına en anlamlı kelimelerle taşıdı. Bu özel güne kavuşmanın sevinicini bakın o özel isimler nasıl anlatmış…
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Ustaların sesinden-kaleminden bayram
Ustaların sesinden-kaleminden bayram
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