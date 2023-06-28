Ustaların sesinden-kaleminden bayram

Tüm İslam alemi Kurban Bayramı'nı kutluyor. Edebiyatımıza ve şiirimize damga vuran birçok isim de bayramı dörtlüklerine ya da satırlarına en anlamlı kelimelerle taşıdı. Bu özel güne kavuşmanın sevinicini bakın o özel isimler nasıl anlatmış…

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