Mesai arkadaşı Ahmet Kekeç'i anlattı! İşte Kekeç'in Akşam Gazetesi'ndeki odası

Bir süredir hastanede tedavi gören ve iki defa kanseri yenen usta gazeteci Ahmet Kekeç dün hayata gözlerini yumdu. Kekeç'in vefatının ardından, edebiyat ve basın dünyasından birçok isim, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajlarında bulunarak, üzüntülerini dile getirdi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, detayları aktardı. Kekeç'in mesai arkadaşı Bedir Acar merhum gazeteciyi A Haber'e anlatı.

Bir süredir hastanede tedavi gören ve iki defa kanseri yenen usta gazeteci Ahmet Kekeç dün hayata gözlerini yumdu. Kekeç'in vefatının ardından, edebiyat ve basın dünyasından birçok isim, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajlarında bulunarak, üzüntülerini dile getirdi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Kekeç'in köşe yazılarını kaleme aldığı Akşam Gazetesi'nin İstanbul'daki binasından detayları aktardı.