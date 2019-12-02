Üsküplü esnaftan tarihi sözler: “Siz zannetmeyin ki bu bayrak sadece Türklerin bayrağı…”

Üsküp'te bir esnafın, gelen Türk ziyaretçilerle diyaloğu izleyenlerin yüreğini ısıttı. “Biz devlet nedir, devlet için ölmek nedir çok iyi biliriz. Siz zannetmeyin ki bu bayrak sadece Türkiye'nin, Türklerin bayrağı. O bayrak dünyadaki Müslümanların bayrağıdır...” Üsküplü esnafın sosyal medyada yayınlanan görüntüleri kısa sürede birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.