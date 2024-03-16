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Üsküdar'da vinç çarptı, demir platform yola devrildi

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Giriş: 16.03.2024 14:04
Üsküdar Sahil'de seyir halinde olan konteyner yüklü vinç, yol üzerindeki demir platforma çarptı. Çarpmanın etkisiyle platform yola devrildi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda sahil yolu tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
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