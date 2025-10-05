Üsküdar’da Sumud Filosu’na destek nöbeti

Üsküdar'da Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na destek için dayanışma nöbeti etkinliği sürüyor. Mihrimah Sultan Camii önünde devam eden nöbete İsrail tarafından alıkonulan ve Türkiye'ye dönen Gazeteci Bekir Develi ile Sumud Filosu delegasyonu üyesi Yazar Davut Daşkıran da katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda katılımcılar Filistin bayrakları taşıdı.