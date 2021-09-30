30 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Üsküdar’da iki kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Üsküdar’da iki kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.09.2021 09:37
Üsküdar'da sokak üzerinde ilerlerken, sürücüsünün iddiaya göre fren yerine gaza bastığı otomobil, yolda yürüyen 1'i kadın 1'i kız çocuğu 2 kişiye çarptı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 2 yaralı da yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Yavuztürk Mahallesi Sevgi Sokak'ta meydana geldi. Kızını okuldan alan Tuğba Ertuğrul, otomobiliyle sokakta ilerlediği sırada iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Hızlanarak kontrolden çıkan otomobil, önce sokaktaki 45 yaşındaki Muhterem Çelik'e ardından yol kenarından yürüyen 13 yaşındaki Melike Karaca'ya çarptı. Kazayı görenler yaralıların yanına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan sürücü Ertuğrul ise polis eşliğinde hastaneye ardından polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, olay yerinde incelemeler yaptı. Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin, üzerinde daha önce çarptığı Muhterem Çelik ile birlikte hızla ilerlediği, yol kenarında yürüyen Melike Karaca'ya ve park halindeki araca çarptığı görülüyor. Karaca havaya savrulurken, Çelik'in yere düştüğü kameraya yansıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kalıcı yaz saati ile 6 milyar TL tasarruf
Kalıcı yaz saati ile 6 milyar TL tasarruf
Halkın canını tehlikeye atan kolon skandalından o çıktı!
Halkın canını tehlikeye atan kolon skandalından o çıktı!
Çılgına döndü av tüfeği ile köpeği vurdu
Çılgına döndü av tüfeği ile köpeği vurdu
Katil balinalar etrafını sardı! Genç kadın...
Katil balinalar etrafını sardı! Genç kadın...
Görenleri korkutan görüntü!
Görenleri korkutan görüntü!
Kadıköy’de minibüsçülerin ‘ölüm durağı’ tehlike saçıyor
Kadıköy’de minibüsçülerin ‘ölüm durağı’ tehlike saçıyor
Film gibi uyuşturucu operasyonu
Film gibi uyuşturucu operasyonu
Hatay’da aile faciası! Anne ve 2 çocuğu...
Hatay'da aile faciası! Anne ve 2 çocuğu...
Kadıköy’de minibüsçülerin ‘ölüm durağı’ tehlike saçıyor
Kadıköy’de minibüsçülerin ‘ölüm durağı’ tehlike saçıyor
Otomobil fiyatlarında fırsatçılık mı yapılıyor?
Otomobil fiyatlarında fırsatçılık mı yapılıyor?
Mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Ormanın hayalet kedisi karakulak Antalya’da görüntülendi
Ormanın hayalet kedisi karakulak Antalya'da görüntülendi
Daha Fazla Video Göster