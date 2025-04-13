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Üsküdar’da çöp kavgası! Komşusu tarafından bıçaklanan kişi öldü

Üsküdar'da çöp kavgası! Komşusu tarafından bıçaklanan kişi öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Giriş: 13.04.2025 08:59
Zeynep Kamil Mahallesi Dr. Fahri Atabey Caddesi'nde K.H. ile ismi öğrenilemeyen komşusu arasında tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda komşusundan kaçan K.H. çevredeki bir iş yerine sığındı. Bu sırada iş yerinde komşusu tarafından bıçaklanan K.H. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan K.H, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüphelinin, emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi. Öte yandan kavganın, kapı önüne dökülen çöp nedeniyle çıktığı iddia edildi.
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Üsküdar’da çöp kavgası! Komşusu tarafından bıçaklanan kişi öldü
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