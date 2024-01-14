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Üsküdar’da alkollü sürücünün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

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Giriş: 14.01.2024 15:08
Kaza, Üsküdar İstanbul Çevre Yolu Ankara istikametinde sabah 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Çevre Yolu Altunizade mevki Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 ECJ 642 plakalı Hyundai marka cip aynı yönde seyir halinde olan 34 FUU 851 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Cip sürücüsü motosikleti sürükleyerek yaklaşık 500 metre ileride durdu.
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