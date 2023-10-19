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Üsküdar'da 14 araç birbirine girdi! Zincirleme kazada TOMA detayı

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Giriş: 19.10.2023 09:19
Üsküdar'da 13 aracın ve bir TOMA'nın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Şile Otoyolu Altunizade istikametinde trafik durdu.
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