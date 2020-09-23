23 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Üsküdar sahilindeki 2 büfeye yıkım kararı

Üsküdar sahilindeki 2 büfeye yıkım kararı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.09.2020 12:52
Güncelleme:23.09.2020 13:05
Üsküdar Kız Kulesi karşısında bulunan 2 büfe zabıta ekiplerinin tahliye çalışmasının ardından yıkılacak. Büfe sahipleri ve çalışanlar herhangi bir belge göstermeden yıkılacağını söyleyerek tepki gösterdi. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

Üsküdar Sahili Kız Kulesi karşısında bulunan 2 büfenin yıkımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve çevik kuvvet ekipleri sabah saatlerinde buraya geldi. Yıkım öncesinde büfenin önündeki sahil yolu güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. Ardından büfede bulunan eşyalar, dışarı çıkarıldı.

Büfe sahipleri ve çalışanlar herhangi bir belgenin ellerine ulaşmadığını iddia ederek tepki gösterdi. Tahliyenin işlemlerinin ardından yıkım çalışmalarının başlaması bekleniyor.

Üsküdar sahilindeki 2 büfeye yıkım kararı
Üsküdar sahilindeki 2 büfeye yıkım kararı
Vicdansız! Hiç acımadan böyle katletti
Vicdansız! Hiç acımadan böyle katletti
İBB ve Bakırköy Belediyesi önünde eylem
İBB ve Bakırköy Belediyesi önünde eylem
Zift yüklü tanker devrildi!
Zift yüklü tanker devrildi!
Dinlene dinlene böyle parçaladı
Dinlene dinlene böyle parçaladı
Zile basıp içeri girdiler! Sonrası korkunç...
Zile basıp içeri girdiler! Sonrası korkunç...
Paraguay'da Türk dizilerine ilgi büyük
Paraguay'da Türk dizilerine ilgi büyük
İnsanoğlu Ay'a geri dönüyor!
İnsanoğlu Ay'a geri dönüyor!
Tarihi surlar harap durumda
Tarihi surlar harap durumda
Çay içerken dehşeti yaşadı
Çay içerken dehşeti yaşadı
Esenler Belediyesi’nden örnek proje
Esenler Belediyesi’nden örnek proje
Evden dışarıya adımını atmadı virüse yakalandı
Evden dışarıya adımını atmadı virüse yakalandı
Daha Fazla Video Göster