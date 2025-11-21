Unutulmaya yüz tutmuş meslek: Kalaycılık! Ateşin başında geçen bir ömür...

Gaziantep’te yaşayan 80 yaşındaki Osman Şimşek, ustasından öğrendiği kalaycılık mesleğini ilerleyen yaşına ve Alzheimer hastalığına rağmen sürdürmeye devam ediyor. Ömrünü ateşin başında, kalayın ışığıyla şekillendiren Şimşek’in hikâyesi, mesleğine duyduğu bağlılıkla herkese örnek oluyor. Bu kadim zanaatın son temsilcilerinden biri olan Osman usta, yıllara meydan okuyan emeğiyle duygulandıran bir yaşam öyküsü sunuyor.

