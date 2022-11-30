Ünlü şarkıcı Sıla'nın en zor günü! Babası Şükrü Gençoğlu’nu toprağa verdi! Sevgilisi İlker Kaleli bir an olsun yalnız bırakmadı

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, beyin kanaması sebebiyle yaşamını yitiren babası Şükrü Gençoğlu'nu İzmir'de kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurladı. Şarkıcının acı gününde ünlü oyuncu sevgilisi İlker Kaleli bir an olsun yalnız bırakmadı.