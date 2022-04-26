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Ünlü rapçi “Beta”nın şüpheli ölümü

İHA
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Giriş: 26.04.2022 09:46
“Beta” lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır, bu sabah Kağıthane’de yaşadığı lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.
Ünlü rapçi “Beta”nın şüpheli ölümü
Ünlü rapçi “Beta”nın şüpheli ölümü
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