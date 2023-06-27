27 Haziran 2023, Salı
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Ünlü oyuncu Özgür Özberk’e maganda şiddeti kamerada
Ünlü oyuncu Özgür Özberk, Kadıköy’de yaya geçidinden süratli geçtiği için uyardığı sürücü tarafından darp edildi. Ünlü oyuncunun darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, Özberk sosyal medya hesabından, "Yerde kafama tekme yedim ve kaldırıma kafamı çarptım" açıklamasında bulundu.