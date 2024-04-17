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Ünlü gazeteci davayı doğruladı! Duygu Nebioğlu ablasının babasının Uğur Dündar olduğunu iddia etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.04.2024 16:00
Metin Akpınar'ın kızı olduğunu DNA testiyle kanıtlayan Duygu Nebioğlu, ablasının babasının Uğur Dündar olduğunu iddia etti. Uğur Dündar ise davayı açan isimle aramızda biyolojik bağ yok dedi. Haberimizde iddiaların dayanağı ve dava süreci var.
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