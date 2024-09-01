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Üniversitede yetiştirilen bitkilerde hasat! Tıbbi ve aromatik bitkiler hasat ediliyor

Üniversitede yetiştirilen bitkilerde hasat! Tıbbi ve aromatik bitkiler hasat ediliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 20:08
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri, eğitimlerini uygulamalı alıyor. Üniversite yerleşkesindeki bahçede akademisyen 300 türde tıbbı ve aromatik bitki yetiştiriyor. Hasadını da öğrencilerle birlikte yapıyorlar.
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Üniversitede yetiştirilen bitkilerde hasat!
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