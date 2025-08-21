Ümraniye’de yaşanan kazada otomobil dereye düştü

21 Ağustos 2025, Perşembe

Giriş: 21.08.2025 00:29
Kaza, Ümraniye Tatlısu Mahallesi Mohaç Sokak üzerinde 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GCB 535 plakalı otomobil yola çıkan 34 VAY 94 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil yol kenarında bulunan dereye düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü vatandaşların imkanları ile bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
