Ümraniye'de dehşet! Eşini ve 2 kızını öldüren vergi rekortmeninin deli rolü tutmadı

İstanbul Ümraniye'de tüyleri diken diken eden olay meydana geldi. Vergi rekortmeni olan iş insanı Suat Güney, ilk karısından olan 2 evladı ile dini nikahlı eşini katletti. Cani adam vahşet sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katilin sözleri ise pes dedirtti.