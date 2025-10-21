Ümraniye’de çatı yangını! Binanın 3 katında maddi hasar meydana geldi

Ümraniye'de gece saatleri bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede 3'ncü kata kadar ilerlerken olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını yoğun çabalar sonucunda kontrol altına aldı. İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle 3. kattaki dairelerde madde hasar oluştu.