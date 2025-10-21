21 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Ümraniye'de çatı yangını! Binanın 3 katında maddi hasar meydana geldi
Ümraniye’de çatı yangını! Binanın 3 katında maddi hasar meydana geldi

Ümraniye'de çatı yangını! Binanın 3 katında maddi hasar meydana geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.10.2025 05:03
Ümraniye'de gece saatleri bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede 3'ncü kata kadar ilerlerken olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını yoğun çabalar sonucunda kontrol altına aldı. İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle 3. kattaki dairelerde madde hasar oluştu.
Ümraniye’de çatı yangını! Binanın 3 katında maddi hasar meydana geldi
İzmir’de aile faciası! Eşi ve oğlunu av tüfeğiyle vurdu
İzmir'de aile faciası! Eşi ve oğlunu av tüfeğiyle vurdu
Düğün konvoyundaki otomobil drift attı
Düğün konvoyundaki otomobil drift attı
Faciadan kıl payı: Sürücü 3.51 promil alkollü çıktı
Faciadan kıl payı: Sürücü 3.51 promil alkollü çıktı
Ümraniye’de çatı yangını! Binanın 3 katında maddi hasar meydana geldi
Ümraniye'de çatı yangını! Binanın 3 katında maddi hasar meydana geldi
Düzce’de mantar toplamaya giden yaşlı adam için arama çalışması
Düzce'de mantar toplamaya giden yaşlı adam için arama çalışması
Ordu’da zemini kayan 2 bina mühürlendi
Ordu'da zemini kayan 2 bina mühürlendi
Bursa’da 26 bin litre kaçak akaryakıta el konuldu
Bursa'da 26 bin litre kaçak akaryakıta el konuldu
Lastik değiştirirken TIR çarptı: Sürücü öldü
Lastik değiştirirken TIR çarptı: Sürücü öldü
Kahramanmaraş’ta silah kaçakçılığına operasyon! 7 tutuklama
Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığına operasyon! 7 tutuklama
Alman turist kayalık bölgede mahsur kaldı
Alman turist kayalık bölgede mahsur kaldı
Afyonkarahisar’da korkunç kaza! Araç TIR’ın altında kaldı! 1 ölü 1 ağır yaralı
Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Araç TIR'ın altında kaldı! 1 ölü 1 ağır yaralı
Gebze’de korkutan fabrika yangını!
Gebze'de korkutan fabrika yangını!
Daha Fazla Video Göster