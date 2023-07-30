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Ümit Özdağ’dan muhalefeti karıştıracak sözler! ‘İlk kez açıklıyorum’ diyerek bombayı patlattı: Kılıçdaroğlu’na oy vermediler

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Giriş: 30.07.2023 18:57
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bakanlık itiraflarının ardından muhalefeti karıştıracak yeni açıklamalara imza attı. ‘İlk kez açıklıyorum’ diyerek bombayı patlatan Özdağ, İYİ Parti seçmeninin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandığa gitmediğini söyledi. Bir araştırma şirketinden aldığı verileri aktaran Özdağ, "Birinci turda Sinan Oğan’a vermiş ama ikinci turda Kılıçdaroğlu’na vermemişler" ifadelerini kullandı.
Ümit Özdağ’dan muhalefeti karıştıracak sözler!
Ümit Özdağ’dan muhalefeti karıştıracak sözler!
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