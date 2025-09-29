Uluslararası Adana Lezzet Festivali, esnafın yüzünü güldürecek

Adana'da bu sene kapılarını 9. kez açacak 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 1 milyondan fazla katılım beklenirken festival, esnafa can suyu olacak. Esnaf, "Geçen yıl 500 bin şiş et tüketilmişti bu sene ise geçen yıla oranla en az yüzde 50 daha fazla et tüketimi bekliyorum" dedi.