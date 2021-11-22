Uludağ'ın eteklerinde husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu!

Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık bölgede facia yaşandı. 19 yaşındaki genç; uzlaşmak için gittiği ormanda husumetlisi tarafından iki bacağından silahla vuruldu. Zanlı taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

Olay, sabah saat 10.00 sularında merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaşandı.

KONUŞMAK İÇİN GİTTİ

İddiaya göre, geçmişten husumeti bulunduğu öğrenilen Berat Ö. 19 yaşındaki Mert G. (19) ile konuşmak için ormanlık alanda bulunan bağ evine çağırdı.

"ABİN KARDEŞİMİ VURDU, SENİ ÖLDÜRECEĞİM''

Bir süre konuştuktan sonra tartışan ikili kavgaya tutuştu. Mert G.'yi (19) yere yatırarak etkisiz hale getiren Berat Ö. iddiaya göre babasını aradı. Bir süre babasıyla telefonla konuştuktan sonra yanında getirdiği tabancayı Mert G.'ye doğrulttu. "Abin benim kardeşimi vurdu, ben de seni öldüreceğim'' dedikten sonra 2 bacağına 5 el ateş etti.

ÇIĞLIKLARIYLA BAŞBAŞA BIRAKTI

Kanlar içinde yere yığılan Mert G. çığlık atarken, silahlı saldırgan Berat Ö. çağırdığı taksiye binerek olay yerinden kaçtı. Mert G. (19) telefonuyla 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri genç adama ormanlık alanda ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

OPERASYON BAŞLADI

Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.