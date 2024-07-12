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Uludağ’ı dolu vurdu! Hayat olumsuz etkilendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2024 21:08
Bursa’nın dağ kesimlerinde etkili olan dolu yağışı, Uludağ’da da kendini gösterdi. Yağan doludan kaçmak isteyen vatandaşlar, restoranların kapalı alanlarına sığındı. Etkili olan dolu ve rüzgar sebebiyle, restoranların reklam kırlangıçları yerlere yatarken, şemsiyeler ise uçtu. Yer yerinden oynadığı görüntüler, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Uludağ’ı dolu vurdu!
Uludağ’ı dolu vurdu!
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