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Ulaş Gölü’nde çevre alarmı! Yüzlerce balık telef oldu

Ulaş Gölü’nde çevre alarmı! Yüzlerce balık telef oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.01.2025 20:33
Sivas’ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü’nde toplu balık ölümleri yaşanıyor. Kuraklık, bilinçsiz sulama ve bakımsızlık nedeniyle büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya kalan gölde, yüzlerce balık kıyıya vurdu. Nedeni henüz bilinmeyen ölümler gölün ekosistemini tehdit ediyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan ve "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü, büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya. Bir zamanlar göçmen kuşlara yuva olan gölde, bugünlerde toplu balık ölümleri yaşanıyor.

Kuraklık, bilinçsiz sulama ve bakımsızlık nedeniyle gölün yüzeyi yosunlarla kaplanırken, balık ölümleri gölün ekosistemini tehdit ediyor. Yüzlerce hatta binlerce balığın kıyıya vurduğu göl, çevrede kötü kokuların yayılmasına neden oldu. Toplu ölümlerin kesin sebebi henüz bilinmezken, uzmanlar gölde inceleme başlattı.

Bölge sakinleri ve çevre örgütleri, gölün korunması ve eski doğal yapısına kavuşması için acil önlemler alınması çağrısında bulundu. Öte yandan Ulaş Gölü'nde yaşanan bu çevre felaketi, Türkiye'deki diğer sulak alanların geleceğiyle ilgili endişeleri de artırıyor.

Bölgenin kaderini değiştirecek müdahalelerin yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu.

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Ulaş Gölü’nde çevre alarmı! Yüzlerce balık telef oldu
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