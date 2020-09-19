Uçurumun kıyısında 840 yıllık Kale Camii! İbadet için zorlu tırmanış

Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan 840 yılı aşkın tarihi ile dikkat çeken ve uçurumun kenarında yer alan Kale Camii’ye vatandaşlar ibadet edebilmek için 1 kilometre yürüyerek ulaşıyor. Camiye ulaşmak için patika yollarını ve kale surlarını aşmak gerekiyor. Cami hakkındaki bilgileri A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan cami görevlisi Nail Ayhan A Haber izleyicileri için anlattı. İşte tüm detaylar…