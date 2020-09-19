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Uçurumun kıyısında 840 yıllık Kale Camii! İbadet için zorlu tırmanış

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Giriş: 19.09.2020 12:02
Güncelleme:19.09.2020 12:04
Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan 840 yılı aşkın tarihi ile dikkat çeken ve uçurumun kenarında yer alan Kale Camii’ye vatandaşlar ibadet edebilmek için 1 kilometre yürüyerek ulaşıyor. Camiye ulaşmak için patika yollarını ve kale surlarını aşmak gerekiyor. Cami hakkındaki bilgileri A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan cami görevlisi Nail Ayhan A Haber izleyicileri için anlattı. İşte tüm detaylar…
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