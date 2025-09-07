07 Eylül 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Üç kuşaktır doğallıktan ödün vermeyen çiftlik! Şehre Yakın 100 yıllık bir çiftlikte
Şehre Yakın'da bu hafta üç kuşaktır doğallığından ödün vermeyen İstanbul'daki çiftliğe konuk oluyoruz. At arabalarıyla sürülen tarlalar, dalından toplanan incirler ve katkısız sağlıklı reçeller... Hepsi ve daha fazlası A Haber muhabiri Meral Dağlılar'ın anlatımı Mehmet Tekin görüntüleriyle haberimizde...