Üç kuşaktır doğallıktan ödün vermeyen çiftlik! Şehre Yakın 100 yıllık bir çiftlikte

Giriş: 07.09.2025 13:06
Şehre Yakın'da bu hafta üç kuşaktır doğallığından ödün vermeyen İstanbul'daki çiftliğe konuk oluyoruz. At arabalarıyla sürülen tarlalar, dalından toplanan incirler ve katkısız sağlıklı reçeller... Hepsi ve daha fazlası A Haber muhabiri Meral Dağlılar'ın anlatımı Mehmet Tekin görüntüleriyle haberimizde...
