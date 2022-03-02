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Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın sevgilisi bakın kimmiş?

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2022 09:30
Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, ilk bölümden gönüllere taht kurdu. İlk kez Adı Efsane dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve rol aldığı yapımlarla kariyerinde yükselişini sürdüren Kaya, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Özel hayatıyla mercek altına alınan oyuncunun eski rol arkadaşıyla aşk yaşadığını gören şaştı kaldı. İşte Üç Kız Kardeş'in güzel oyuncusu Özgü Kaya'nın sevgilisi...
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