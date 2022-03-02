02 Mart 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın sevgilisi bakın kimmiş?
Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, ilk bölümden gönüllere taht kurdu. İlk kez Adı Efsane dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve rol aldığı yapımlarla kariyerinde yükselişini sürdüren Kaya, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Özel hayatıyla mercek altına alınan oyuncunun eski rol arkadaşıyla aşk yaşadığını gören şaştı kaldı. İşte Üç Kız Kardeş'in güzel oyuncusu Özgü Kaya'nın sevgilisi...