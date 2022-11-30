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Twitter kullanıcı bilgileri sızdırıldı mı? Kullanıcı bilgileri hangi riskleri taşıyor? Uzman isim uyardı

A Haber
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Giriş: 30.11.2022 13:54
5 milyondan fazla kişinin kullandığı sosyal medya platformu Twitter'ın kullanıcılarına ait bilgileri sızdırdığı iddia edildi. Bilgilerin sızdırılması hangi riskleri taşıyor? A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu detayları aktardı. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, kullanıcılara kritik uyarılarda bulundu.
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