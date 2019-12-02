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02.12.2019

Tuzla'da toplanan midyeler ölüm saçıyor

Kaçak yollarla Tuzla Tersaneleri bölgesinde toplanan midyelerde zehir tehlikesi olduğu açıklandı. Sanayi bölgelerinin çevresindeki midyelerin tehlike saçtığı ifade edilirken, suyun temiz olmaması durumunda midyelerin hastalık yapıcı patojenleri, bakterileri ve virüsleri içerdiği belirtildi.

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