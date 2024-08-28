Tuz Gölü’nde su takviyesi flamingoların ölümünü engelledi! 4 binden fazla yavru dünyaya geldi

Tuz Gölü'nde yaşanan kuraklık sonucu geçen yıl binlerce yavru flamingo ölmüştü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alınan tedbirlerle bu yıl toplu flamingo ölümüne rastlanmadı hatta 4 bin 300 flamingo yavrusu tespit edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN