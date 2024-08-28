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Tuz Gölü’nde su takviyesi flamingoların ölümünü engelledi! 4 binden fazla yavru dünyaya geldi

Tuz Gölü’nde su takviyesi flamingoların ölümünü engelledi! 4 binden fazla yavru dünyaya geldi

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr
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Giriş: 28.08.2024 16:40
Tuz Gölü'nde yaşanan kuraklık sonucu geçen yıl binlerce yavru flamingo ölmüştü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alınan tedbirlerle bu yıl toplu flamingo ölümüne rastlanmadı hatta 4 bin 300 flamingo yavrusu tespit edildi.
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Su takviyesi flamingoların ölümünü engelledi!
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