14 Eylül 2023, Perşembe
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Turkuvaz Medya'dan Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonu Rabia Birsen Göğercin'e sürpriz! Protezi Turkuvaz üstlendi!
ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e katılan ve tam 1 milyon lira kazanan Rabia Birsen Göğercin hikayesiyle ekranları başındaki izleyenleri duygulandırdı. Kurban Bayramı'nda talihsiz bir kazayla kolunu kıyma makinesine kaptıran Birsen'in hayat hikayesi de en az yarışmadaki başarısı kadar da dikkat çekti. Sempatik tavırlarıyla çok sayıda izleyenin sevgisini kazanan Göğercin'e hem 1 milyon liralık ödülü verilecek hem de Turkuvaz Medya Grubu tarafından ona estetik kol protezi yaptırılacak. Sabah Gazetesi'nden Yüksel Aytuğ yazdı...