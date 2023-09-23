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Türkiye'ye çöl tozu geliyor! Toz taşınımı korkulacak bir durum mu?

A Haber
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Giriş: 23.09.2023 13:01
Afrika sıcaklarından sonra bu kez Türkiye'ye Afrika tozu geliyor. Marmara'da toz fırtınası bekleniyor. Peki çöl tozu hangi bölgelerde etkili olacak? Toz fırtınasına karşı hangi hastalar, nelere dikkat etmeli? Önlem almak gerekiyor mu? Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan meteoroloji uzmanı Güven Özdemir anlattı.
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Türkiye’ye çöl tozu geliyor!
Türkiye'ye çöl tozu geliyor!
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