23 Eylül 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türkiye'ye çöl tozu geliyor! Toz taşınımı korkulacak bir durum mu?
Afrika sıcaklarından sonra bu kez Türkiye'ye Afrika tozu geliyor. Marmara'da toz fırtınası bekleniyor. Peki çöl tozu hangi bölgelerde etkili olacak? Toz fırtınasına karşı hangi hastalar, nelere dikkat etmeli? Önlem almak gerekiyor mu? Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan meteoroloji uzmanı Güven Özdemir anlattı.