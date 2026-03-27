Bakan Kurum BM’de 100’den fazla ülkenin temsilcilerine Türkiye'nin COP31 vizyonunu anlattı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ABD programı kapsamında BM Genel Kurulu’nda 100’ün üzerinde ülkenin temsilcilerine Türkiye’nin COP31 ev sahipliği ve Başkanlığı sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı. Başkan Erdoğan’ın ‘daha adil bir dünya’ söylemine dikkat çeken Bakan Kurum, “Şu anda liderler seviyesinde konuyu ele alan Antalya Deklarasyonu’nun hazırlığı içerisindeyiz. Bu noktada, ülkelerin görüşlerini de alarak COP31’de nihai hale getirmek istiyoruz. 11-12 Kasım tarihlerinde yapılacak liderler zirvesiyle COP31’i geleceğe taşıma konusunda yüksek bir irade gösteriyoruz" dedi.