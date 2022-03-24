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Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde flaş gelişme!

DHA
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Giriş: 24.03.2022 16:50
Konya'da 3,5 yıl önce öldürülen Metin ve Nejla Büyükşen soruşturması kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı. Karatay ilçesi, İsmil Mahallesinde yapılan eş zamanlı operasyonda farklı ailelerden 7 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Dosya kapsamında 2'si tutuklu 4 kişi ile ilgili soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.
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