24 Mart 2022, Perşembe
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Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde flaş gelişme!
Konya'da 3,5 yıl önce öldürülen Metin ve Nejla Büyükşen soruşturması kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı. Karatay ilçesi, İsmil Mahallesinde yapılan eş zamanlı operasyonda farklı ailelerden 7 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Dosya kapsamında 2'si tutuklu 4 kişi ile ilgili soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.