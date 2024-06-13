Türkiye’nin konuştuğu 2 olay | Boğaz’da yalı soygunu! Sedef Güler’in son anları…

Son 1 haftada Türkiye’nin gündemine damga vuran 2 olay yaşandı. Boğaz’da bir yalından güvenlik görevlisinin de işin içinde olduğu 130 milyonluk bir hırsızlık olayı yaşandı. Denizde ise halıya sarılı bir ceset bulundu. Sedef Güler’e ait olduğu cesedin sırrı çözülürken firari için özel ekip kuruldu. Detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.

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