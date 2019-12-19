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19.12.2019
Türkiye'nin ilk rütbeli kadın Bomba İmha Uzmanı Komiser Dilara Türkan'dan canlı yayında bomba imha denemesi
Türkiye'nin ilk rütbeli kadın Bomba İmha Uzmanı Komiser Dilara Türkan, Diyarbakır'da terörle mücadelede önemli görevler üstleniyor. "Bu bir aşk" diyen Komiser Dilara Türkan, A Haber canlı yayınınında şüpheli paketi inceledikten ettikten sonra bombayı imha etti. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı...
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