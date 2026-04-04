Bursa’da rüşvet operasyonu: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı

Bursa’da yerel yönetimdeki yolsuzluk ağını deşifre eden dev operasyonda sıcak bir gelişme yaşandı. Aralarında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de bulunduğu çok sayıda kişi, "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız kazanç" suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Bozbey dahil 23 kişinin tutuklanmasına karar verirken, soruşturmanın detayları kan dondurdu. Şirketler üzerinden yürütülen devasa rüşvet trafiği ve kasalar dolusu haksız kazanç belgelerle kanıtlandı.