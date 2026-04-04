Avrupa’da enerji krizi derinleşiyor! Hollanda’da fiyatlar uçtu

Avrupa’da enerji krizi korkutucu boyutlara ulaştı. Hollanda’da akaryakıt fiyatları bir gecede yüzde 10,5 artarken, savaşın başından bu yana yaşanan toplam artış yüzde 70’e ulaştı. Doğal gaz rezervlerinin yüzde 4,5 seviyelerine gerilediği ülkede, elektrik fiyatları rekor kırarken vatandaşlar istasyonlarda kuyruğa girdi. Hayat pahalılığına isyan eden şoförler otoyollarda protesto gösterilerine başlarken, Hollanda’dan gelen son veriler ekonomik çöküşün eşiğini gözler önüne serdi.