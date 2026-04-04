Otomobil koyun sürüsüne daldı: 9 koyun telef oldu

Kaza, Keban yolunda Kıran Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yaşar Çalık, koyun sürüsüne yolun karşısına geçirmeye çalıştığı sırada M.T. idaresindeki 23 HY 250 plakalı otomobil çarptı. Kazada, 9 koyun telef olurken bazı koyunları ise yaralı kurtuldu. Çarpmanın etkisiyle araçta ise maddi hasar meydana geldi. Sürü sahibi Yaşar Çalık, yaşanan kaza ile ilgili "Zararım var ama gelen cana değil mala gelsin. Yapacak bişey yok. Hayvanlara bir sürü eziyet oldu. Yaralılar hep sıkıntı vücutları ezik ve kırık. Araç hızlıydı. Normalde o araç 20 metrede dururdu" dedi.