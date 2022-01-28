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Türkiye’nin en yaşlıları orada! Ağın’dan seyrine doyum olmayan kar manzarası!

İHA
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Giriş: 28.01.2022 11:09
Güncelleme:28.01.2022 11:10
Kar yağışının akabinde adeta beyaz gelinlik giyen Elazığ’ın küçük ilçesi Ağın, görenleri büyüleyecek bir manzara sunuyor. Ülkenin en yaşlı ilçesi olarak da bilinen şehirde oluşan kartpostallık kareler drone kamerası ile görüntülendi.

Keban Baraj Gölü, Tarihi konakları ve camileri ile açık hava müzesi havasında olan Ağın ilçesinde, 18 Ocak'tan bu yana aralıklarla kar yağışı devam ediyor.

EŞSİZ MANZARA HAYRAN BIRAKIYOR

Türkiye'nin en yaşlı ilçe nüfusuna sahip ve "Sakin şehir" olma yolunda ilerleyen ilçe kar yağışı ile birlikte eşsiz bir manzaraya büründü.

3 tarafı sularla çevrili olması nedeniyle yarım ada konumunda görsel bir güzellik sunan ve üzerinde 4 farklı türden 10 bin adet badem ağacından ismini alan ada da kar yağışıyla beyaza büründü.

Görsel şölen sunan şirin ilçedeki manzara ise drone ile görüntülendi.

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