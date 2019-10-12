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12.10.2019

Türkiye'nin en yaşlı hacısı Fikriye Nine'den Mehmetçik’e dua...Allah askeri muhafaza etsin |Video

Türkiye’nin en yaşlı hacısı 105 yaşındaki Fikriye Çam, devam eden ‘Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçik’e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a her gün dua ettiğini söyledi.

Türkiye'nin en yaşlı hacısı 105 yaşındaki Fikriye Çam, Barış Pınarı Harekatı'na giden Mehmetçiklere her gün dua ettiğini söyledi

5 çocuğu, 24 torunu ve 20'de torununun çocuğu bulunan Mersin'de kızıyla yaşayan 105 yaşındaki Fikriye Çam, geçen temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle hacca gitti. Akraba ziyareti için Adana'ya gelen Çam, Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği 'Barış Pınarı Harekatı'na giden Mehmetçiklere her gün dua ettiğini söyledi.

"ÇOK DUA EDİYORUM"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da her gün dua ettiğini belirten Çam, "Allah askerimize ve Cumhurbaşkanımıza kuvvet versin. Allah onu düşürmesin. Çok dua ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı çocuğum gibi seviyorum" ifadelerini kullandı.

"TERÖR ÇOK FELAKETTİR"
1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı'nı iyi hatırladığını ve ülkenin durumunun o zaman çok iyi olmadığını söyleyen Fikriye Çam, "Durum o zaman çok kötüydü. Şimdi çok memnunum. Allah askeri muzaffer etsin. Terör gitsin. Allah belasını versin. Terör çok felakettir. Her yeri berbat ettiler. Kıbrıs Barış Harekatı zamanında Adana'ya yeni gelmiştik. Ülke kötüydü. Şimdi daha iyi ama" diye konuştu.

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