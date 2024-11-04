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Türkiye'nin en yaşlı gazisi Pirağa Uzun stadyumda

Türkiye'nin en yaşlı gazisi Pirağa Uzun stadyumda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.11.2024 11:08
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında tribünde değerli konuk vardı. Türkiye'nin en yaşlı gazilerinden biri olan Pirağa Uzun stadyumdaydı.
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