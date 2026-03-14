A Haber sıvılaştırılmış doğalgaz tesisinde

Dünya genelinde yaşanan derin enerji krizine karşı Türkiye, stratejik yatırımları ve aldığı erken önlemlerle enerji arz güvenliğini sağlama almaya devam ediyor. Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan BOTAŞ Saros FSRU Terminali'nde gerçekleştirilen gemiden gemiye gaz transferi operasyonu, Türkiye'nin bu alandaki gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip olan bu tesis, tek başına Türkiye'nin toplam doğalgaz ihtiyacının yüzde 13'ünü karşılayarak ulusal enerji ağının en kritik kalelerinden biri haline geldi. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.