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Türkiye’nin en sıcak şehri neresi? Meteoroloji açıkladı

İHA
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Giriş: 12.12.2021 12:23
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye’nin en sıcak şehrini açıkladı. Meteorolojinin verilerine göre 10 ve 11 Aralık tarihlerinde Türkiye’de en yüksek sıcaklık Bartın’da tespit edildi.

10 Aralık Cuma günü Bartın Türkiye'nin en sıcak kenti olurken, 11 Aralık Cumartesi günü de Türkiye'deki en yüksek sıcaklık 25 derece ile Bartın'da tespit edildi.

VATANDAŞLAR SAHİLLERE AKIN ETTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bartın 10 ve 11 Aralık tarihlerinde yurt genelinde en yüksek sıcaklığın kaydedildiği il oldu. Kentte sıcak havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar sahil bölgelerine akın etti. Bazı vatandaşlar kumsalda oturarak güneşin ve güzel havanın keyfini çıkarırken, bazı vatandaşlar da yürüyüş yaptı.

TÜRKİYE'NİN EN SICAK İLLERİ

11 Aralık Cumartesi günü en yüksek sıcaklığın kaydedildiği ikinci il 24,2 derece ile Rize Çayeli, üçüncü il ise 23,6 derece ile Kocaeli Kartepe olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de sıcaklığın en düşük olduğu bölge ise eksi 10,3 derece ile Ardahan Göle oldu.

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