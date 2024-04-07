07 Nisan 2024, Pazar
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Türkiye’den Hollanda’ya göçün hikayesi! Türkiye-Hollanda iş göçü anlaşmasının 60. yılı
Bu yıl Hollanda ve Türkiye arasında imzalanan iş göçü anlaşmasının 60. yılı. Vatanlarına tekrar dönmek umuduyla yola çıkan gurbetçilerin bir çoğu uzun yılların ardından kendilerine Hollanda'da yeni bir hayat kurdu. Tahir Erbilir de Hollanda'ya giden ve hayatı değişen Türklerden biri. İşte hikayesi...