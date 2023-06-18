Türkiye’deki 24 ilçeyi il olma heyecanı sardı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "100 il 1000 ilçe" teklifi, daha şimdiden pek çok ilçe halkını heyecanlandırdı. Ankara'ya bağlı bir ilçe olan Polatlı'da yaşayan vatandaşlar ise yıllardır bekledikleri hayale bir adım daha yaklaştı.

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