18 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Türkiye’deki 24 ilçeyi il olma heyecanı sardı

Türkiye’deki 24 ilçeyi il olma heyecanı sardı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.06.2023 11:32
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "100 il 1000 ilçe" teklifi, daha şimdiden pek çok ilçe halkını heyecanlandırdı. Ankara'ya bağlı bir ilçe olan Polatlı'da yaşayan vatandaşlar ise yıllardır bekledikleri hayale bir adım daha yaklaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
24 ilçeyi il olma heyecanı sardı
24 ilçeyi il olma heyecanı sardı
YKS’de sıra ikinci oturumda
YKS'de sıra ikinci oturumda
Görüntüler Türkiye’den! Anakonda...
Görüntüler Türkiye’den! Anakonda...
Park etmek isterken pastaneye daldı
Park etmek isterken pastaneye daldı
Otomobil göle uçtu: 2 ölü
Otomobil göle uçtu: 2 ölü
Kalyon Vakfı’ndan ’Vaniköy’ paylaşımı
Kalyon Vakfı'ndan 'Vaniköy' paylaşımı
Şehit Necmettin Öğretmen dualarla anıldı
Şehit Necmettin Öğretmen dualarla anıldı
Başkent’in orta yerinde köy yaşamı
Başkent'in orta yerinde köy yaşamı
YKS’nin TYT oturumu tamamlandı
YKS'nin TYT oturumu tamamlandı
Bursa’da etkili sağnak
Bursa'da etkili sağnak
Kontrolden çıkan cip pastaneye daldı!
Kontrolden çıkan cip pastaneye daldı!
Hayaller saniyelerle yıkıldı!
Hayaller saniyelerle yıkıldı!
Daha Fazla Video Göster